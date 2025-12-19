Incendio nella sauna morti intrappolati marito e moglie | la maniglia era rotta

Un tragico incendio ha trasformato una sauna di coppia in una tragica trappola, causando la morte di Masanari e Yoko Matsuda, giovani coniugi giapponesi. La maniglia rotta ha impedito loro di uscire, rendendo impossibile la fuga. Una tragedia che solleva ancora una volta l’urgente bisogno di controlli e sicurezza in ambienti di benessere.

Una sauna di coppia si è trasformata in una trappola mortale per due giovani coniugi giapponesi: Masanari Matsuda, di 36 anni, e la moglie 37enne Yoko Matsuda. I due hanno perso la vita in un incendio divampato lo scorso 15 dicembre all'interno della sauna di un centro benessere di Tokyo, in. 🔗 Leggi su Today.it

