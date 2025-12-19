Incendio nella notte in Valle Caudina Smart avvolta dalle fiamme

Una Smart è stata completamente avvolta dalle fiamme durante la notte a Montesarchio, in Valle Caudina. L'incendio, ancora sotto indagine, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo, mentre le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno monitorando la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una Smart è andata a fuoco in Valle Caudina a Montesarchio nella notte appena trascorsa. È accaduto in via Giovanni Amendola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno provveduto a mettere in sicurezza l area e spegnere il rogo. Nessuna ipotesi al momento sulle cause viene esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

