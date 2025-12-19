Incendio nella notte in Valle Caudina Smart avvolta dalle fiamme
Una Smart è stata completamente avvolta dalle fiamme durante la notte a Montesarchio, in Valle Caudina. L'incendio, ancora sotto indagine, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo, mentre le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno monitorando la situazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una Smart è andata a fuoco in Valle Caudina a Montesarchio nella notte appena trascorsa. È accaduto in via Giovanni Amendola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno provveduto a mettere in sicurezza l area e spegnere il rogo. Nessuna ipotesi al momento sulle cause viene esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme a Cava, nella notte: accertamenti in corso
Leggi anche: Barberino di Mugello, esplosione nella notte: morto un uomo nella casa avvolta dalle fiamme
Incendio nella notte in Valle Caudina, Smart avvolta dalle fiamme.
Calabria News 24. . Incendio nella notte ad Archi, distrutto un appartamento e palazzo evacuato - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.