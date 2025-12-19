Incendio in un capannone a Calcinaia | nessun ferito

Questa mattina alle 9, un incendio ha coinvolto pannelli di legno in via della Botte a Calcinaia, presso un capannone dismesso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Le fiamme, alimentate dai materiali presenti, sono state prontamente domate, evitando danni maggiori alla struttura e alle aree circostanti. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Pannelli di legno a fuoco questa mattina intorno alle 9 in via della Botte a Calcinaia, presso il capannone in disuso di un'azienda. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale.Non si registrano feriti.

