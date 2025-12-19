Incendio in un appartamento di borgo del Parmigianino cucina in fiamme
Momenti di apprensione nel centro storico di Parma, dove una cucina ha preso fuoco all’interno di un appartamento situato in borgo del Parmigianino. L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.I pompieri sono arrivati con un’autoscala e un’autobotte, riuscendo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Incendio in un appartamento di borgo del Parmigianino, cucina in fiamme
Ha preso fuoco una cucina in un appartamento di borgo del Parmigianino: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con l'autoscala e un'autobotte.
Ha preso fuoco una cucina in un appartamento di borgo del Parmigianino: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con l'autoscala e un'autobotte.
