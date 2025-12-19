Momenti di apprensione nel centro storico di Parma, dove una cucina ha preso fuoco all’interno di un appartamento situato in borgo del Parmigianino. L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.I pompieri sono arrivati con un’autoscala e un’autobotte, riuscendo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Incendio in un appartamento di borgo del Parmigianino, cucina in fiamme

Leggi anche: Incendio in appartamento: fiamme nella cucina, tratti in salvo due anziani coniugi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incendio in un appartamento di borgo del Parmigianino, cucina in fiamme; Allarme in borgo del Parmigianino per un principio d'incendio in un appartamento - Foto.

Allarme in borgo del Parmigianino per un principio d'incendio in un appartamento - Foto - Ha preso fuoco una cucina in un appartamento di borgo del Parmigianino: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con l'autoscala e un'autobotte. gazzettadiparma.it