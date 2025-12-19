Incendio del Castello musica e show a led | a Ferrara atteso uno dei Capodanni più grandi d' Italia

Ferrara si prepara a salutare il nuovo anno con uno dei Capodanni più grandi d’Italia per numero di presenze attese. In piazza e nelle aree del centro storico sono previste circa 30mila persone per una notte di musica, intrattenimento e spettacolo, “frutto di un’organizzazione complessa che non. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

