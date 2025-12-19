Incendio del Castello 2026 | il programma del Capodanno a Ferrara

Ferrara si prepara ad accogliere il 2026 con il tradizionale Incendio del Castello, un appuntamento che ogni anno unisce la comunità in un’atmosfera di festa e magia. La città estense si anima con luci, spettacoli e emozioni, celebrando l’inizio di un nuovo anno in un contesto ricco di storia e tradizione. Ecco il programma di un evento che ormai rappresenta un punto fermo nel calendario capodanno ferrarese.

Ferrara, 19 dicembre 2025 – Tutto pronto nella città estense ad accogliere il 2026. L'attenzione è tutta per un evento divenuto ormai un simbolo consolidato. Il Capodanno di Ferrara. Giunta alla sua 26esima edizione, dove la sera del 31 dicembre, l'imponente Castello Estense diventerà il palcoscenico dell'incendio del Castello. L'incendio del Castello 2026 a Ferrara . Lo spettacolo piromusicale con colori vibranti, fontane di luce e potenti fuochi d'artificio danzeranno a ritmo di una colonna sonora studiata, trasformando il cielo di Ferrara in un gigantesco, indimenticabile capolavoro luminoso.

L'incendio del Castello Estense torna ad incantare con il tradizionale show pirotecnico e musicale - Dove sei: Homepage > Lista notizie > L'incendio del Castello Estense torna ad incantare con il tradizionale show pirotecnico e musicale >> INFO MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIAZZA E DIVIETI scaricabili i ... cronacacomune.it

Incendio del Castello 2025/26: i provvedimenti di viabilità e i parcheggi straordinari gratuiti nel centro storico di Ferrara - Inoltre, dalle 18:00 del 31 dicembre 2025 sino al termine della manifestazione saranno a disposizione parcheggi straordinari gratuiti in viale Cavour. cronacacomune.it

Incendio del castello Estense 31.12 Allo scoccare della mezzanotte, la città di Ferrara festeggerà l’anno nuovo con il suo inimitabile spettacolo pirotecnico accompagnato al sottofondo di emozionanti brani musicali 20 minuti in cui i classici della musi - facebook.com facebook

