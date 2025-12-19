Incendio a Serpentara bruciate auto private di di tre finanzieri

Nella notte al Nuovo Salario, un incendio ha devastato tre auto private di militari della Guardia di Finanza, situate nel parcheggio vicino agli uffici del nucleo di polizia economico-finanziaria e del 3° gruppo metropolitano. Un episodio che desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla serenità dei professionisti impegnati nella lotta all’illegalità.

