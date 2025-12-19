Incendio a Serpentara bruciate auto private di di tre finanzieri

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte al Nuovo Salario, un incendio ha devastato tre auto private di militari della Guardia di Finanza, situate nel parcheggio vicino agli uffici del nucleo di polizia economico-finanziaria e del 3° gruppo metropolitano. Un episodio che desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla serenità dei professionisti impegnati nella lotta all’illegalità.

incendio a serpentara bruciate auto private di di tre finanzieri

© Romatoday.it - Incendio a Serpentara, bruciate auto private di di tre finanzieri

Tre auto sono state incendiate nella notte al Nuovo Salario. Tre vetture private di altrettanti militari della guardia di finanza, bruciate nel parcheggio vicino all'ingresso degli uffici del nucleo di polizia economicafinanziaria e del 3° gruppo metropolitano.Un atto doloso sul quale ci sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Incendio a Fiumicino, fiamme in un autosalone: bruciate 7 vetture

Leggi anche: Firenze, grosso incendio di auto vicino a distributore: paura e tre mezzi distrutti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incendiate auto della Guardia di Finanza

Video Incendiate auto della Guardia di Finanza

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.