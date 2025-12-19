Inaugurazione rotta Cuneo-Cagliari Massimo Di Perna Aeroitalia | Passo concreto nel rafforzamento della nostra rete nazionale

L’inaugurazione della rotta Cuneo-Cagliari segna un importante passo avanti per Aeroitalia, rafforzando la connessione tra il Nord e il Sud Italia. La conferenza presso l’aeroporto di Cuneo ha visto la partecipazione di Massimo Di Perna, che ha sottolineato come questa nuova rotta rappresenti un impegno concreto nel potenziare la rete nazionale. Un’opportunità di sviluppo e crescita per le comunità coinvolte, aprendo nuove prospettive di mobilità e collaborazione.

Un aereo Aeroitalia in pista a Cagliari - La nuova rotta con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), potenzia i collegamenti tra Sardeg ... lanuovasardegna.it

Dal 19 dicembre nuova rotta Aeroitalia tra Cagliari e Cuneo - Le prenotazioni per la nuova rotta di Aeroitalia, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), sono aperte già ... ansa.it

