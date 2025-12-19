Inaugurato il polo per le cure primarie

È stato inaugurato ad Altidona il nuovo Polo per le Cure Primarie, un passo avanti importante per la sanità territoriale. Questa struttura rappresenta un significativo miglioramento nell’assistenza sanitaria locale, offrendo servizi più accessibili e di qualità alla comunità. Un investimento che rafforza il sistema sanitario e risponde alle esigenze di salute della popolazione, promuovendo benessere e prevenzione in modo più efficace.

La sanità territoriale compie un passo avanti significativo ad Altidona, dove è stato inaugurato il nuovo Polo per il modulo di cure primarie. L'opera è stata realizzata dal Comune in ottemperanza all'Accordo Integrativo Regionale che disciplina l'organizzazione della medicina generale in forme aggregative, al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi sanitari territoriali, resa obbligatoria solo per medici di base in Comuni con popolazione residente superiore a 3mila abitanti. Molte le autorità presenti alla cerimonia, tutte accolte dal sindaco Giuliana Porrà, tra cui l'assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro.

