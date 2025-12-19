Inaugurata la nuova tangenziale di Noceto opera da 30 milioni di euro

La nuova tangenziale di Noceto, un investimento di 30 milioni di euro, è stata ufficialmente inaugurata ieri mattina. Un’opera strategica che valorizza il territorio di Parma e potenzia la viabilità regionale, contribuendo allo sviluppo economico e alla mobilità sostenibile della zona. La cerimonia ha visto la presenza di figure istituzionali di rilievo, sottolineando l’importanza di questo progetto per l’intera comunità.

© Parmatoday.it - Inaugurata la nuova tangenziale di Noceto, opera da 30 milioni di euro È stata inaugurata ieri mattina alla presenza di Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la nuova tangenziale di Noceto (Parma), un’opera importante per tutta la provincia di Parma e, più in generale, per il territorio regionale. Alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Noceto inaugura la nuova tangenziale Leggi anche: Truffa da 30 milioni di euro all’Opera di Santa Maria del Fiore, nove persone fermate Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inaugurazione nuova tangeziale di Noceto; Salvini: Valutiamo un Passante meno invasivo, verso un ridimensionamento del progetto; Noceto inaugura la nuova tangenziale. Noceto inaugura la nuova tangenziale - Presente il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ... parmatoday.it

Terna, entro il 2025 in esercizio opere per circa 800 milioni di euro

Inaugurata nel Tribunale di Isernia la nuova sede dell’ufficio del Giudice di Pace. Maggiori dettagli nel nostro tg. #isernia #tribunale #giustizia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.