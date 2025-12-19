In Un posto al sole si è aperta una nuova pagina poliziesca.

Proprio mentre Gennaro sta per sparare al caporale, arriva la polizia ad arrestare l’uomo. Che è indagato per due omicidi. E se confessa, può raccontare la verità sul mandante, ovvero lo stesso Gagliotti. Che adesso è terrorizzato. Mentre Marina, Roberto e Michele sono pronti a tornare alla marcia per denunciare la complicità e le malefatte dei Gagliotti. Si apre quindi una nuova pagina poliziesca ad Upas. Nel frattempo scopriamo la genialata di Raffaella come ultimo tentativo per provare a convincere Rosa ad accettare l’incarico da portiere di Palazzo Palladini. Si ricorda improvvisamente che dal seminterrato di Nunzio si accede a un vano finora inutilizzato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

