In un garage di Rizziconi scovato arsenale da 120 chili di botti illegali | denunciato un uomo

Un intervento dei carabinieri di Rizziconi ha portato alla scoperta e al sequestro di un arsenale illegale di 120 chili di botti, destinati a essere venduti durante le festività natalizie. L’operazione, svolta con il supporto dei colleghi di Melicucco, ha portato alla denuncia di un uomo, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica in un periodo critico.

