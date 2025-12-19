In stazione con il coltello nel borsello | denunciato un 24enne

Un 24enne è stato denunciato in stazione dopo essere stato trovato con un coltello nel borsello. Intanto, proseguono intensi i controlli nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova, nonostante le opinioni divergenti in ambito politico, per rafforzare le misure legate alla conferma della

Nonostante i pareri discordanti del mondo della politica proseguono serrati i controlli nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova legati alla conferma della "zona rossa". I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, unitamente ai militari della Cio (Compagnia di intervento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

