In stazione con il coltello nel borsello | denunciato un 24enne

Un 24enne è stato denunciato in stazione dopo essere stato trovato con un coltello nel borsello. Intanto, proseguono intensi i controlli nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova, nonostante le opinioni divergenti in ambito politico, per rafforzare le misure legate alla conferma della

© Padovaoggi.it - In stazione con il coltello nel borsello: denunciato un 24enne Nonostante i pareri discordanti del mondo della politica proseguono serrati i controlli nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova legati alla conferma della "zona rossa". I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, unitamente ai militari della Cio (Compagnia di intervento.

Rifiuta di sottoporsi ai test antidroga e viene sorpreso con hashish e un coltello giapponese: denunciato 20enne - Un 20enne di Cannara è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziario dai Carabinieri della stazione locale per essersi rifiutato di sottoporsi ai test antidroga, oltre a essere stato tro ... corrieredellumbria.it

Rapine aggravate alla stazione di Pordenone, arrestati 4 ragazzi. Coinvolti anche minorenni. Minacciavano con coltello per avere zaino e telefono #ANSA x.com

Coltello puntato contro un minore per portargli via tutto, persino le scarpe: arrestati quattro giovani --> https://www.nordest24.it/arresti-stazione-pordenone-rapina-aggravata-misure-prevenzione - facebook.com facebook

