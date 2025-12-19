In sella ad una bici nella galleria della linea ferroviaria | viene investito e ucciso E' accaduto a Vico Equense

Un tragico incidente si è verificato a Vico Equense, sulla Costiera Sorrentina, dove un ciclista è stato investito e ucciso mentre percorreva una galleria della linea ferroviaria Circumvesuviana. L'incidente è avvenuto in località Scrajo Terme e ha sconvolto la comunità, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e i rischi legati alla convivenza tra veicoli e infrastrutture ferroviarie in aree pubbliche.

Investito dal treno della Circumvesuviana mentre percorreva una galleria della linea ferroviaria in sella a una bici: è successo poco fa in località Scrajo Terme, a Vico Equense, sulla Costiera sorrentina. Ancora non sono note le generalità dell'uomo e i carabinieri che stanno indagando per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto, non escludono al momento l'ipotesi suicidio.

