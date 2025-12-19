In regalo le fiabe di Natale Domani nelle edicole per i nostri piccoli lettori | L’orologio del tempo

Domani nelle edicole, un regalo speciale per i nostri piccoli lettori: le fiabe di Natale. Un momento di gioia e magia, celebrato con entusiasmo da bambini che, con cappellini natalizi e sorrisi contagiosi, hanno partecipato alla festa di presentazione del nuovo volume della collana ‘A Marianeve’. Un’occasione per vivere l’incanto delle storie e per mantenere vivo il ricordo di una piccola scomparsa.

© Lanazione.it - In regalo le fiabe di Natale. Domani nelle edicole per i nostri piccoli lettori: "L'orologio del tempo" Hanno alzato in aria i libri come un trofeo. Sono una quarantina i bambini di due classi prime dell'Istituto Comprensivo 'Nicola Pisano' che, con i loro cappellini natalizi e i grandi sorrisi stampati in volto, hanno partecipato alla meravigliosa festa di presentazione del nono volume della collana 'A Marianeve', la piccola scomparsa troppo presto, nella sala regia di Palazzo Gambacorti. Il libro di fiabe 'L'orologio del tempo e altri racconti' (edito Pacini) uscirà domani in abbinamento gratuito con La Nazione in tutte le edicole di Pisa e provincia (è consigliata la prenotazione). I testi sono a cura di Nonna Lela (l'ex maestra Daniela Marazzini), mentre le illustrazioni a matita hanno l'inconfondibile tratto dell'artista livornese Fabio Leonardi.

