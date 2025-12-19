In Italia un soldato israeliano accusato di crimini guerra a Gaza | presentata denuncia alla Procura di Roma
In Italia, la Fondazione H ind Rajab ha depositato una denuncia alla Procura di Roma contro un soldato israeliano dell’IDF, Israel Yitzhki, accusato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio nella Striscia di Gaza tra il 2023 e il 2024. La vicenda solleva importanti questioni sulla giustizia internazionale e la responsabilità in conflitti armati.
La Fondazione H ind Rajab ha denunciato alla Procura di Roma un soldato israeliano membro dell’Idf, Israel Yitzhki, per “il presunto coinvolgimento in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio” commessi nella Striscia di Gaza tra la fine del 2023 e il 2024. La notizia è stata diffusa il 15 dicembre dalla Fondazione, secondo cui, in quella data, il militare si trovava nel nostro Paese. “Ai sensi del diritto internazionale e italiano – scrive Fondazione in un comunicato – l’Italia è legalmente tenuta a indagare e perseguire le persone sospettate di gravi crimini internazionali quando vengono trovate sul suo territorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Gaza, Hind Rajab Foundation denuncia ex premier israeliano Olmert ed ex ministra Esteri Livni al Canada per "crimini di guerra nel 2008 e 2009"
Leggi anche: Gaza, Fondazione Hind Rajab denuncia 24 soldati Idf a Corte Penale Internazionale con accusa di crimini contro umanità e guerra
Gaza, Netanyahu: fine prima fase tregua è vicina, ma decidiamo noi; Cisgiordania, due palestinesi uccisi dalle forze israeliane: uno aveva 16 anni - Israele conferma un terzo attacco mirato contro Hezbollah; Anan Yaeesh, chi è il palestinese arrestato in Italia e accusato di terrorismo; Rafah, scontri a fuoco tra Hamas e Idf. Haaretz: «Violata la tregua». Netanyahu ordina raid su Gaza: 65 morti. Trump: il cessate il....
Anan Yaeesh, chi è il palestinese arrestato in Italia e accusato di terrorismo - Dalla militanza in Cisgiordania alla protezione negata, fino allo sciopero della fame Tornato libero l'imam Mohamed Shahin, il M5s è pronto a tornare alla carica per chiedere la liberazione di un altr ... msn.com
Sicurezza della Comunità Ebraica in Italia: Intervista Esclusiva con l'Ambasciatore Israeliano - Jonathan Peled, Ambasciatore d'Israele in Italia, manifesta preoccupazione riguardo alla sicurezza della comunità ebraica nel paese. notizie.it
Tregua fallita, rapito soldato israeliano - È durata poche ore la tregua umanitaria di tre giorni scattata questa mattina alle 8 (le 7 in Italia) e annunciata ieri sera dall'Onu: a Gaza si continua a morire ed è inoltre sempre più difficile ... avvenire.it
Ucraina, Meloni: nessun soldato italiano sul campo e nessun via libera uso asset russi Il focus delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni (prima alla Camera e poi al Senato), in vista del Consiglio Ue di oggi, è il sostegno a Kiev. “È importante “mantene - facebook.com facebook
“Sono un soldato al servizio di un'idea”. Il Presidente Giorgia Meloni riceve il premio Margaret Thatcher. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.