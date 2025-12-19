In Italia, la Fondazione H ind Rajab ha depositato una denuncia alla Procura di Roma contro un soldato israeliano dell’IDF, Israel Yitzhki, accusato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio nella Striscia di Gaza tra il 2023 e il 2024. La vicenda solleva importanti questioni sulla giustizia internazionale e la responsabilità in conflitti armati.

© Ilfattoquotidiano.it - In Italia un soldato israeliano accusato di crimini guerra a Gaza: presentata denuncia alla Procura di Roma

La Fondazione H ind Rajab ha denunciato alla Procura di Roma un soldato israeliano membro dell’Idf, Israel Yitzhki, per “il presunto coinvolgimento in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio” commessi nella Striscia di Gaza tra la fine del 2023 e il 2024. La notizia è stata diffusa il 15 dicembre dalla Fondazione, secondo cui, in quella data, il militare si trovava nel nostro Paese. “Ai sensi del diritto internazionale e italiano – scrive Fondazione in un comunicato – l’Italia è legalmente tenuta a indagare e perseguire le persone sospettate di gravi crimini internazionali quando vengono trovate sul suo territorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

