in digitale libro su matera e rioni sassi del 1953 biblioteca energheia

Scopri il volume digitale su Matera e i Rioni Sassi del 1953, un importante studio di Nino Sangerardi. L’Associazione Energheia di Matera ha trasposto in formato digitale questo lavoro di analisi, offrendo uno sguardo approfondito sulle condizioni degli abitanti di quei quartieri storici e sulle possibili soluzioni per migliorare la loro qualità di vita. Un’occasione unica per conoscere un pezzo di storia locale e le sfide di allora.

Di Nino Sangerardi: L'Associazione culturale di Matera Energheia ha ideato e realizzato in formato digitale "il lavoro di studio preliminare per conoscere le condizioni degli abitanti dei Rioni Sassi e proporre soluzioni per rimuoverne le cause realizzato nell'anno 1953". Fu Adriano Olivetti, illustre imprenditore, ingegnere e politico italiano del Novecento, all'epoca presidente dell'INU (Istituto Nazionale dell'Urbanistica) e Commissario dell'Unrra-Casas (United Nations Relief and Rehabilitation Administration-Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto), a dare il proprio apporto alla causa.

