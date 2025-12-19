In Città Alta completati i lavori per la nuova fibra ottica | servizi attivi dal 23 dicembre

Bergamo Città Alta ora si collega al futuro: da dicembre i cittadini e le imprese possono usufruire della nuova fibra ottica, garantendo connessioni più veloci e affidabili. FiberCop, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha portato a termine i lavori per questa infrastruttura strategica, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione nel cuore storico della città.

Bergamo. FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale, in sinergia con l'amministrazione comunale di Bergamo ha completato i lavori per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica in Città Alta. A partire da martedì 23 dicembre i servizi ultrabroadband, la banda ultralarga, saranno disponibili per la commercializzazione per tutte le linee collegate alla nuova infrastruttura. Cittadini e imprese potranno beneficiare di connessioni più performanti richiedendone l'attivazione ai propri operatori di riferimento. Gli interventi, promossi e interamente finanziati da FiberCop, hanno interessato i cabinet – gli armadietti stradali che ospitano gli apparati di rete – installati nelle vie Borgo Canale, Colleoni e Solata.

