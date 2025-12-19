In cima alla montagna nera del carbone

Nel 2025, il consumo mondiale di carbone ha raggiunto il suo punto di stabilità, segnando una svolta significativa. Grazie alla rapida espansione delle energie rinnovabili, si prevede che nei prossimi cinque anni il suo utilizzo comincerà a diminuire. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso un futuro energetico più sostenibile, segnando la fine di un'era dominata dal carbone e l'inizio di una nuova fase di transizione ecologica.

in cima alla montagna nera del carbone

Il consumo globale di carbone ha quasi smesso di crescere nel 2025 e dovrebbe cominciare a calare entro i prossimi cinque anni grazie all’espansione delle rinnovabili, secondo un rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

