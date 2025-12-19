In camere anguste nel sottotetto accanto al laboratorio di confezioni imprenditore in manette

In un capannone adiacente a un laboratorio di confezioni a Prato, lavoratori operano in condizioni precarie, stipati in ambienti angusti e privi dei requisiti di sicurezza e igiene essenziali. La scoperta mette in luce criticità ancora presenti nel settore, evidenziando il rischio per la salute e il rispetto delle normative. Un’immagine che solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla legalità delle attività.

PRATO – Lavoratori stipati in un capannone adiacente all'azienda dove lavorano senza i requisiti minimi di igiene e sicurezza. Questo lo scenario che si è presentato agli inquirenti ieri (17 dicembre) all'interno di una impresa di confezioni in via XX settembre. L'attività ha consentito di scoprire che, all'interno dello stabile adiacente, c'erano ambienti destinati a ricovero delle maestranze, con posti letto ricavati all'interno del vano sottotetto, in un ripostiglio esterno, all'interno del quale vi era esclusivamente lo spazio necessario per posizionare una branda. Trovate anche porzioni di camere, ottenute mediante tramezzature in cartongesso, in modo da incrementare la capacità ricettiva dell'immobile. L'intervento è stato eseguito ieri in via XX Settembre, a Iolo. I posti letto erano stati ricavati in spazi angusti: all'interno di un vano sottotetto, in un ripostiglio esterno, e in porzioni di camere separate da tramezzi in cartongesso.

