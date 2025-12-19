In Brianza sta per nascere una nuova multiutility pubblica con oltre 400 dipendenti

In Brianza si avvicina la nascita di una nuova multiutility pubblica, con oltre 400 dipendenti al suo seguito. Dopo un anno dall’annuncio del progetto di fusione, l’aggregazione tra due eccellenze del territorio si sta concretizzando, segnando un importante passo avanti per l’innovazione e lo sviluppo locale. Un’alleanza strategica che promette di rafforzare il servizio pubblico e valorizzare le risorse della regione.

L’aggregazione è sempre più vicina. Un anno fa l’annuncio di questo progetto di “fusione” per unire due eccellenze pubbliche del territorio. Un progetto che era ancora agli albori ma che, in questi mesi, ha visto una costante evoluzione. Ieri, durante l'incontro coi giornalisti, sono stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Mega Watt e ricarica da record in Italia, una Smart supera i 400 kW con una coloninna pubblica

Leggi anche: Camp Darby, salari di oltre 400 dipendenti a rischio. “Governo intervenga subito”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un asilo tra i cavalli in Brianza: il progetto Oasi Green Dadà; Dalle tute blu ai passi di danza. All’ex Cgs nasce il liceo coreutico. Al via 23 ragazzi con un sogno; Nasce il quartiere dell’innovazione. Al centro del progetto c’è Villa Zari.

Inaugurato al liceo Zucchi di Monza il primo indirizzo coreutico della Brianza, il terzo in Lombardia: nasce così una scuola pubblica di formazione dedicata alla danza contemporanea e classica - facebook.com facebook