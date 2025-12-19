IN BREVE
Arezzo si trasforma in un esempio di inclusione grazie a quattro innovativi progetti dedicati a persone con disabilità. Finanziati dal bando
Arezzo diventa laboratorio di inclusione grazie a quattro progetti rivolti a persone con disabilità, finanziati dal bando "Semi di Bene", promosso da UniCredit Regione Centro Nord e Cesvot – Centro di Servizio per il Volontariato della Toscana. Sul territorio aretino arriveranno complessivamente 20mila euro dal Fondo Carta Etica di UniCredit, destinati a iniziative che puntano su autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. Il bando si inserisce nella collaborazione tra UniCredit e Cesvot, nata per rafforzare il sostegno agli enti del Terzo Settore e valorizzare la capacità delle associazioni di lavorare in rete, progettare e comunicare in modo trasparente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
