© Sport.quotidiano.net - In attacco riecco la Thula. Chivu: "Tutto per arrivare fino in fondo»

Riad e Bologna. La redenzione dell’ Inter senza "tituli" della stagione 2024-2025 riparte dal luogo in cui tutto ebbe inizio, quell’Arabia della festa del Milan e di Abraham, e da un avversario che costò punti pesantissimi il 20 aprile scorso al Dall’Ara. La zampata di Orsolini in pieno recupero sanguina nella memoria di molti protagonisti in campo, anche se Cristian Chivu vorrebbe porre il passato alle spalle di tutti: "Noi è dall’inizio che pensiamo di giocare ogni partita con ambizione, intensità e determinazione. È una squadra che vuole portare avanti il discorso. Il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo arrivare fino in fondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Conte: “Supercoppa esperienza affascinante, faremo di tutto per arrivare fino in fondo”

Leggi anche: Chivu alza l’asticella e fissa l’obiettivo: «L’Inter può arrivare fino in fondo ovunque! Vi spiego perché»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

In attacco riecco la Thula. Chivu: Tutto per arrivare fino in fondo».

L'esperimento funziona, Diouf si candida ancora sulla destra. In attacco riecco la ThuLa - Cristian Chivu sta seriamente pensando di confermare sulla fascia destra Diouf, fresco di primo gol con la maglia dell' ... msn.com