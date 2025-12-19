In attacco riecco la Thula Chivu | Tutto per arrivare fino in fondo
Riad e Bologna. La redenzione dell’ Inter senza "tituli" della stagione 2024-2025 riparte dal luogo in cui tutto ebbe inizio, quell’Arabia della festa del Milan e di Abraham, e da un avversario che costò punti pesantissimi il 20 aprile scorso al Dall’Ara. La zampata di Orsolini in pieno recupero sanguina nella memoria di molti protagonisti in campo, anche se Cristian Chivu vorrebbe porre il passato alle spalle di tutti: "Noi è dall’inizio che pensiamo di giocare ogni partita con ambizione, intensità e determinazione. È una squadra che vuole portare avanti il discorso. Il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo arrivare fino in fondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Conte: “Supercoppa esperienza affascinante, faremo di tutto per arrivare fino in fondo”
Leggi anche: Chivu alza l’asticella e fissa l’obiettivo: «L’Inter può arrivare fino in fondo ovunque! Vi spiego perché»
In attacco riecco la Thula. Chivu: Tutto per arrivare fino in fondo».
L'esperimento funziona, Diouf si candida ancora sulla destra. In attacco riecco la ThuLa - Cristian Chivu sta seriamente pensando di confermare sulla fascia destra Diouf, fresco di primo gol con la maglia dell' ... msn.com
Sky - Inter-Como, Diouf favorito sulla destra. In attacco riecco la ThuLa: la probabile formazione - Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbero essere queste le scelte finali di Cristian Chivu in vista ... msn.com
Inter, Pisa è uno snodo cruciale. Chivu vuole la vittoria, spazio alla ThuLa - Lo scienziato pisano la pronunciò davanti al tribunale dell’Inquisizione, l’allenatore rumeno ... tuttomercatoweb.com
FcInterNews.it. . Prepariamoci insieme a Inter-Milan, derby in programma domenica ser a San Siro. Le ultimissime di formazione, come stanno Dumfries e Zielinski, i ballottaggi di Chivu e il ritorno della ThuLa in avanti. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.