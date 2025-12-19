Imputato di truffa furto aggravato e sostituzione di persona assolto 39enne

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte D'Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell'Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto S.A., 39 anni di Airola, imputato di truffa, furto aggravato e sostituzione di persona. In particolare S.A. perché, al fine di trarne profitto mediante manomissione del contatore di una donna si impossessava di energia elettrica sottraendola all' Enel Distribuzione Spa che legittimamente la deteneva con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto valendosi di mezzo fraudolento consistito nell'allacciamento abusivo mediante un cavo elettrico occultato nel muro e prelevando energia elettrica direttamente alla rete Enel, bypassando il contatore, senza registrazione dei prelievi effettuati e limitazione di erogazione.

