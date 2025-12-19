Immobile decisivo dal dischetto | Inter ko Bologna in finale di Supercoppa
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Il Bologna vince ai calci di rigore contro l'Inter e conquista per la prima volta nella sua storia la finale della Supercoppa italiana (1-1 al 90', 4-3 dopo i rigori). Decisivo il rigore trasformato da Immobile, tre gli errori dagli undici metri per i nerazzurri. Lunedì ser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
