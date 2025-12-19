Inter News 24 L’attaccante del Bologna, Ciro Immobile, ha parlato così dopo il successo in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Dopo il trionfo ai rigori contro l’Inter, l’attaccante del Bologna Ciro Immobile ha analizzato il match ai microfoni di Mediaset. Il bomber rossoblù ha definito la vittoria dal dischetto una lotteria, esaltando però le prodezze del portiere Federico Ravaglia, decisivo dagli undici metri. L’ex centravanti della Lazio ha confessato l’importanza personale della rete ritrovata dopo tre mesi complicati, dicendosi felice per il traguardo raggiunto dal gruppo. Guardando alla finale contro il Napoli, la punta ha riconosciuto lo stato di forma degli avversari, ma si è mostrato fiducioso: in una gara secca, gli emiliani hanno tutte le carte in regola per alzare la coppa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Immobile a Mediaset: «I rigori sono una lotteria, il gol mi serviva. Possiamo portare a casa la coppa!»

Leggi anche: Coppa Italia, il Napoli agguanta i quarti dopo la lotteria dei rigori

Leggi anche: L’Ancona non si ferma: avanti in Coppa Italia. A Fossombrone decide la lotteria dei rigori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Inter, Vincenzo Italiano in conferenza: Meritiamo di esserci. Inter forte ma abbiamo personalità.

Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa: Inter battuta ai calci di rigore a Riyadh - 1), poi il Bologna vince ai rigori e conquista il pass per la finale di Supercoppa contro il Napoli: decisivo il penalty. tuttomercatoweb.com