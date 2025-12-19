#iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 19 dicembre. Amadeus è dato in partenza da Discovery visti i risultati deludenti ed era ritenuto prossimo a rientrare in Rai. Che però ha stroncato sul nascere ogni ipotesi in merito: «Pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore, Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda» è stato il lapidario comunicato di Viale Mazzini. Il figliol prodigo che lasciò, per i lidi più economicamente vantaggiosi di Discovery, l'azienda che l'aveva portato al successo, non è gradito.

