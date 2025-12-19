Il Volo seconda puntata Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Venditti Brignano Morandi

La seconda puntata di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo su Canale5 torna a farci rivivere grandi emozioni musicali, con l'irresistibile talento de Il Volo. Ospiti d'eccezione come Venditti, Brignano e Morandi arricchiscono questa serata dedicata ai ricordi e alle emozioni senza tempo. Un viaggio tra musica e spettacolo che coinvolge il pubblico in un’atmosfera unica e indimenticabile.

Gli ospiti della seconda puntata di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, concerto de Il Volo su Canale5. Domani, sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale5, torna Il Volo con la riproposizione di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo dalla prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. La seconda puntata è condotta con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

