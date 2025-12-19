Il video di Cataliotti al ristorante con Sempio | Pool difensivo al gran completo c’è stima e amicizia

Un’immagine di convivialità e rispetto tra colleghi e amici: il video di Cataliotti al ristorante con Sempio mostra un pool difensivo unito, tra stima e amicizia, dopo l’udienza che ha concluso l’incidente probatorio su Garlasco. Un momento di pausa e solidarietà in un contesto complesso, che mette in evidenza il rapporto umano dietro le questioni legali.

Il pool difensivo dell'attuale indagato Andrea Sempio si è riunito in una cena dopo l'udienza di ieri 18 dicembre che ha messo fine all'incidente probatorio su Garlasco. L'attuale indagato si è definito "la causa di tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

