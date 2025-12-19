Il video di Cataliotti al ristorante con Sempio | Pool difensivo al gran completo c’è stima e amicizia

Un’immagine di convivialità e rispetto tra colleghi e amici: il video di Cataliotti al ristorante con Sempio mostra un pool difensivo unito, tra stima e amicizia, dopo l’udienza che ha concluso l’incidente probatorio su Garlasco. Un momento di pausa e solidarietà in un contesto complesso, che mette in evidenza il rapporto umano dietro le questioni legali.

Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con i suoi avvocati. Il video postato su Instagram: «Eccomi, sono la causa di tutto» - Andrea Sempio ieri non era in aula durante l'incidente probatorio sul caso Garlasco, a differenza di Alberto Stasi che, invece, si è presentato a sorpresa al Tribunale di ... msn.com

Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Soddisfatti, ma...". VIDEO - «Credetemi che vorrei poter dire di più: si farebbe molta chiarezza sulla posizione del mio assistito». affaritaliani.it

Così prevede il codice, un vantaggio che vogliamo custodire gelosamente”. Con queste parole, l’avvocato Liborio Cataliotti chiarisce la posizione di Andrea Sempio riguardo agli interrogatori sul caso Garlasco. Dopo una valutazione attenta, la difesa ha scelto - facebook.com facebook

