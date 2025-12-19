Il velista palermitano Checco Bruni entra nel team di Maccaferri Futura
Il velista palermitano Checco Bruni si unisce al team di Maccaferri Futura, il progetto oceanico di Luca Rosetti realizzato con Officine Maccaferri. Un passo importante nel percorso di crescita nel mondo della vela d’altura, che combina passione, competenza e un’esperienza di livello internazionale. Un’occasione per consolidare il talento e affrontare nuove sfide in mare, portando avanti un progetto ambizioso e di grande valore.
Maccaferri Futura, il Class 40 del velista oceanico Luca Rosetti realizzato insieme ad Officine Maccaferri, continua a costruire il proprio percorso di crescita nella vela oceanica puntando su competenze ed esperienza di altissimo livello. In questa direzione si inserisce l’ingresso nel team di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
