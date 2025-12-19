Il velista palermitano Checco Bruni entra nel team di Maccaferri Futura

Il velista palermitano Checco Bruni si unisce al team di Maccaferri Futura, il progetto oceanico di Luca Rosetti realizzato con Officine Maccaferri. Un passo importante nel percorso di crescita nel mondo della vela d’altura, che combina passione, competenza e un’esperienza di livello internazionale. Un’occasione per consolidare il talento e affrontare nuove sfide in mare, portando avanti un progetto ambizioso e di grande valore.

