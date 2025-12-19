Elisa Balbo si distingue nel panorama lirico internazionale, portando sul palco interpretazioni che catturano l’essenza dell’opera. La sua partecipazione alla Bohème rappresenta uno dei momenti più significativi della sua carriera. Tra i grandi momenti di metateatro, il valzer del secondo quadro emerge come simbolo di raffinatezza e profondità, arricchendo un'esperienza artistica unica e coinvolgente.

Quella di Elisa Balbo è una delle voci più interessanti nel panorama lirico internazionale. La Bohème è uno dei suoi cavalli di battaglia. Torna al Maggio come Musetta dopo l’esperienza del 2023, ma anche Mimì fa parte del suo repertorio. Due ragazze nel freddo di Parigi, due facce della stessa medaglia? "Credo che i personaggi qui rivelino una faccia della giovinezza: La bohème è la storia della fine della giovinezza. Mimì con la sua malattia racconta la consapevolezza della caducità e della volatilità della vita. E anche Musetta, come pure Rodolfo e Marcello ne mostrano un aspetto peculiare: che sia la ricerca della propria identità d’artista, il voler essere intellettuale, la ribellione a un sistema che vuole tutti ricchi e subito, il rifiuto delle convenzioni amorose, e via dicendo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il valzer del secondo quadro? Grande momento di metateatro.

