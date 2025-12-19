Il turismo di Natale | Segnali incoraggianti C’è un cambio di passo

Il turismo di Natale si anima con segnali positivi e un rinnovato slancio. Le prime due settimane delle festività natalizie hanno mostrato un trend incoraggiante, indicando un cambio di passo nel settore. La città si prepara a vivere un periodo ricco di atmosfere festive, attirando visitatori e riaccendendo l’entusiasmo per le tradizioni natalizie. Un segnale di speranza per il comparto turistico in vista di un mese di festa e di opportunità.

© Lanazione.it - Il turismo di Natale: "Segnali incoraggianti. C'è un cambio di passo" La città archivia i primi due fine settimana delle festività natalizie con segnali molto incoraggianti sul fronte turistico. Le strutture ricettive registrano infatti un'alta percentuale di occupazione, con picchi prossimi al tutto esaurito nei weekend e un dato in crescita anche nei giorni infrasettimanali, elemento che conferma un'evoluzione significativa delle dinamiche di visita. A fotografare l'andamento è il Consorzio Turistico Gau – Gubbio Alta Umbria. "Accanto al tradizionale afflusso del fine settimana – spiega la presidente Gloria Pierini – si sta consolidando una domanda costante anche durante la settimana, in particolare da parte di coppie e piccoli gruppi che scelgono Gubbio nei giorni feriali per ammirare l'Albero di Natale più grande del mondo".

