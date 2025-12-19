Il trucco per le feste secondo le star
Scopri il segreto delle star per un look festivo impeccabile. Un trucco ben studiato può trasformare il viso, donando luminosità e freschezza in ogni occasione. Sia per un brindisi informale o una cena in famiglia, puntare sui dettagli di occhi e viso ti farà sembrare più sveglia e radiosa, preparando il volto alla magia della stagione delle feste.
Che sia un brindisi dopo il lavoro o una cena in famiglia puntare sul giusto trucco e viso occhi vi darà quella marcia in più per sembrare sveglie e forma per la stagione festiva. E le star anche questa volta vengono in aiuto con ispirazioni più o meno facili da replicare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Makeup per le Feste, il trucco delle makeup artist per far durare ore il rossetto senza ritocchi
Leggi anche: Come abbinare le ballerine nere secondo le star: 5 idee chic per l’autunno
Il trucco per le feste secondo le star; Make-up di Natale: trucchi illuminanti, rossetto e occhi col kajal [VIDEO]; Tutti su Instagram vogliono sapere come ricreare il trucco di Elodie per le feste di Natale; L'evento beauty di Natale di Simone Belli, il make-up artist delle star, una favola in bellezza: «Per le feste protagonista è lo sguardo, è da qui che parte la magia».
Basta stress sotto le feste: il trucco che le mamme (e le famiglie) stanno usando - Ecco come ridurre il carico mentale, semplificare regali e menù, condividere i compiti e riscoprire noia, movimento e gioco per più serenità in famiglia. nostrofiglio.it
Tutti su Instagram vogliono sapere come ricreare il trucco di Elodie per le feste di Natale - up realizzato da Mr Daniel per la tournée nei palazzetti della cantante è l'idea perfetta da ricreare agli appuntamenti celebrativi di dicembre ... cosmopolitan.com
Il trucco scintillante delle Feste per sprigionare la main character energy che meritate - Provate il trucco scintillante delle Feste e brillate ai party di Natale e Capodanno. grazia.it
Make a Paper Star in Just 10 Seconds! ??? Try This Quick Trick
Punch di Natale: la magia in una tazza – Un ingrediente a forma di stella trasforma questo punch in un capolavoro delle feste! Scopri il trucco che lo rende irresistibile e il profumo che conquista ogni ospite INGREDIENTI PER LA BASE: • 200g succo di m - facebook.com facebook
Intensa, sofisticata, versatile. Adatta a tutte. La matita borgogna domina tra le tendenze del trucco occhi per le feste, ma non solo: è l’alleata di chi desidera valorizzare lo sguardo con un tocco fuori dagli schemi. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.