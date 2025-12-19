Scopri il segreto delle star per un look festivo impeccabile. Un trucco ben studiato può trasformare il viso, donando luminosità e freschezza in ogni occasione. Sia per un brindisi informale o una cena in famiglia, puntare sui dettagli di occhi e viso ti farà sembrare più sveglia e radiosa, preparando il volto alla magia della stagione delle feste.

© Vanityfair.it - Il trucco per le feste secondo le star

Che sia un brindisi dopo il lavoro o una cena in famiglia puntare sul giusto trucco e viso occhi vi darà quella marcia in più per sembrare sveglie e forma per la stagione festiva. E le star anche questa volta vengono in aiuto con ispirazioni più o meno facili da replicare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

