Il treno della metro M5 brandizzato per le Olimpiadi
I valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 viaggiano in metropolitana. Venerdì 19 dicembre 2025 è stato inaugurato a Milano il treno della Metro 5 brandizzato Milano Cortina 2026. Il convoglio è caratterizzato da una pellicolazione immersiva dedicata ai Giochi, con grafiche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: La Regione versa altri 10 milioni di euro per il prolungamento della metro M5
Leggi anche: Il Governo taglia i fondi anche alle metro: cosa succede ora con la M5
Il treno della metro M5 brandizzato per le Olimpiadi; Il treno della metro M5 'brandizzato' per le Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina 2026: al via il treno che porta lo spirito dei giochi sulla M5.
Il treno della metro M5 "brandizzato" per le Olimpiadi - Viaggio inaugurale venerdì 19 dicembre: il treno sarà "tappezzato" con il logo olimpico fino all'ultimo giorno delle Paralimpiadi a marzo 2026 ... milanotoday.it
Metro5 verso Milano-Cortina con un treno dedicato alle Olimpiadi - E' stato inaugurato a Milano il treno "Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026" della Linea 5, "La lilla", la metropolitana dello sport: un’iniziativa realizzata c ... finanza.repubblica.it
Milano, Metro 5 inaugura il treno brandizzato per le Olimpiadi - È stato inaugurato oggi a Milano il treno "Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026" della Linea 5, la "Lilla", ... italpress.com
Roma che riparte. Roma che crede in sé stessa. Oggi il primo treno della Metro C – tratta T3 ha unito Porta Metronia e Colosseo. Un gesto semplice, potentissimo: muoversi meglio per vivere meglio. E dietro questo treno c’è una visione. C’è la pazienza di - facebook.com facebook
Metro A, circolazione rallentata per malore a bordo treno in stazione Arco di Travertino x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.