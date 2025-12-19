OD, il nuovo progetto horror firmato Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios, continua a restare avvolto nel mistero. E proprio in tal senso, a distanza di tempo dalla pubblicazione del teaser, Hideo Kojima ha rivelato in una recente intervista che il trailer nasconde un “ grosso indizio ”, visibile solo con grande attenzione. Secondo il game director giapponese, servirebbe guardarlo addirittura cento volte per scoprire questo indizio. Un’affermazione che alimenta curiosità e confusione, in perfetto stile Kojima. Le dichiarazioni arrivano da un’intervista a Nikkei Xtrend, tradotta in inglese da GamesRadar, dove Hideo Kojima ha spiegato che OD è un’esperienza “come nessun’altra”, pur essendo realizzata interamente all’interno di un motore di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il teaser di OD nasconde un “grosso indizio” ma bisogna guardarlo 100 volte, rivela Hideo Kojima

