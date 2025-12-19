Il teaser di OD nasconde un grosso indizio ma bisogna guardarlo 100 volte rivela Hideo Kojima
OD, il nuovo progetto horror firmato Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios, continua a restare avvolto nel mistero. E proprio in tal senso, a distanza di tempo dalla pubblicazione del teaser, Hideo Kojima ha rivelato in una recente intervista che il trailer nasconde un “ grosso indizio ”, visibile solo con grande attenzione. Secondo il game director giapponese, servirebbe guardarlo addirittura cento volte per scoprire questo indizio. Un’affermazione che alimenta curiosità e confusione, in perfetto stile Kojima. Le dichiarazioni arrivano da un’intervista a Nikkei Xtrend, tradotta in inglese da GamesRadar, dove Hideo Kojima ha spiegato che OD è un’esperienza “come nessun’altra”, pur essendo realizzata interamente all’interno di un motore di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: OD è unico: persino Hideo Kojima non sa “cosa sia e nemmeno se funzionerà”
Leggi anche: OD, Eidos Montreal era al lavoro sul gioco ma ha smesso dopo una richiesta di Kojima Productions?
Il teaser di OD contiene un "grosso indizio" dice Hideo Kojima, ma bisogna guardarlo 100 volte - Hideo Kojima ha riferito che il teaser trailer di OD contiene effettivamente un 'grosso indizio', ma che a quanto pare per trovarlo è necessario vedere veramente molte volte il video. multiplayer.it
OD: Kojima conferma che nel teaser si nasconde un grosso indizio sull'horror - Hideo Kojima lancia la sfida ai fan in attesa di OD, svelando che c'è ancora un grosso segreto da scoprire nel trailer. msn.com
OD: il teaser dell'horror di Kojima nasconde riferimenti a Silent Hills? - Sono ormai trascorsi alcuni giorni dalla pubblicazione del primo teaser di OD, il nuovo gioco horror che Kojima sta realizzando in esclusiva Xbox. everyeye.it
Stranger Things 5, il trailer del Volume 2 nasconde un patto di morte tra Dustin e Steve che ti spezzerà il cuore Netflix ha appena rilasciato il trailer del Volume 2 di Stranger Things 5 e, preparati, perché le cose si mettono davvero male per i nostri eroi di Hawki - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.