Il sovranismo spesso dipinge un quadro idealizzato del passato, promettendo ritorni a tempi di prosperità con la sovranità monetaria. Tuttavia, chi sogna l’uscita dall’UE e il ritorno a una moneta nazionale dovrebbe valutare attentamente le conseguenze, guardando ai risultati concreti di paesi come il Regno Unito. La realtà dimostra quanto possa essere costoso e complesso ricostruire un equilibrio economico senza i vantaggi di un’ampia integrazione europea.
Tra i pilastri della propaganda anti-UE c’è la costruzione di un mito: l’Italia pre-euro, dipinta come un’età dell’oro di crescita e benessere, garantiti da una moneta nazionale “sovrana”. Un’Italia folgorante, in realtà mai esistita, ma utile per imputare all’Unione europea ogni difficoltà. 🔗 Leggi su Today.it
Il sovranismo costa caro: chi sogna l'uscita dall'Ue dovrebbe guardare il Regno Unito.
