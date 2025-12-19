Le grandi aziende digitali globali hanno alterato profondamente le dinamiche del mercato editoriale. Le Big Tech, infatti, aggregano e monetizzano i contenuti prodotti dagli editori, riconoscendo solo briciole dei diritti d’autore. Offrono servizi gratuiti che competono con le fonti originali, ricevendo in cambio dati personali che sfruttano per trattenere la gran parte dei ricavi pubblicitari, indebolendo così la sostenibilità finanziaria di chi si fa carico dei costi di produzione. Una situazione d’emergenza, per far fronte alla quale l’industria dell’informazione italiana ha lanciato nei giorni scorsi un appello invitando il Governo e il Parlamento a intervenire per riequilibrare il mercato, attraverso una vera e propria riforma di sistema capace di spezzare questo circolo vizioso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il sottosegretario Barachini a TPI: “Le Big Tech usano gli articoli per fare profitti? Allora paghino i giornali”

Leggi anche: Edicola in residenza protetta: Muzi Betti porta i giornali agli anziani e conquista il Sottosegretario Barachini

Leggi anche: L'allarme di Marano: "Le big tech non investono sul territorio. Danneggiati da anni radio, tv e giornali"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Barachini: “L’utilizzo di articoli da parte di piattaforme online sia retribuito”.

Il sottosegretario Barachini a TPI: “Le Big Tech usano gli articoli per fare profitti? Allora paghino i giornali” - Bisognerebbe imporre alle Big Tech un prelievo sui ricavi per retribuire l’utilizzo di contenuti prodotti da altri”. tpi.it