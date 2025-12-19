Il sottosegretario Barachini a TPI | Le Big Tech usano gli articoli per fare profitti? Allora paghino i giornali
Le grandi aziende digitali globali hanno alterato profondamente le dinamiche del mercato editoriale. Le Big Tech, infatti, aggregano e monetizzano i contenuti prodotti dagli editori, riconoscendo solo briciole dei diritti d’autore. Offrono servizi gratuiti che competono con le fonti originali, ricevendo in cambio dati personali che sfruttano per trattenere la gran parte dei ricavi pubblicitari, indebolendo così la sostenibilità finanziaria di chi si fa carico dei costi di produzione. Una situazione d’emergenza, per far fronte alla quale l’industria dell’informazione italiana ha lanciato nei giorni scorsi un appello invitando il Governo e il Parlamento a intervenire per riequilibrare il mercato, attraverso una vera e propria riforma di sistema capace di spezzare questo circolo vizioso. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Edicola in residenza protetta: Muzi Betti porta i giornali agli anziani e conquista il Sottosegretario Barachini
Leggi anche: L'allarme di Marano: "Le big tech non investono sul territorio. Danneggiati da anni radio, tv e giornali"
Barachini: “L’utilizzo di articoli da parte di piattaforme online sia retribuito”.
Il sottosegretario Barachini a TPI: “Le Big Tech usano gli articoli per fare profitti? Allora paghino i giornali” - Bisognerebbe imporre alle Big Tech un prelievo sui ricavi per retribuire l’utilizzo di contenuti prodotti da altri”. tpi.it
Barachini: «Tra editori e big tech serve un riequilibrio con più sostegni ai media» - «Il sistema dell'editoria tradizionale deve essere sostenuto, soprattutto di fronte al potere crescente delle big tech». ilmessaggero.it
Dichiarazioni del Sottosegretario Alberto Barachini a margine del Convegno sulla Big-Tech che si è al Senato - 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura ... radioradicale.it
Federico Mollicone. . Il Parlamento, con il sottoscritto come presidente della commissione Editoria, ha convocato sia il gruppo Gedi sia il Cdr. Insieme al Sottosegretario Barachini, siamo intervenuti immediatamente per la tutela occupazionale e la libertà di esp - facebook.com facebook
Cessione di Repubblica e Stampa, Elkann tira dritto sulla vendita: la conferma dopo l’incontro di Gedi col sottosegretario Barachini x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.