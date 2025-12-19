Il sospettato dell’attacco alla Brown University è stato trovato morto

La scoperta del corpo del sospettato dell’attacco alla Brown University conclude tragicamente la vicenda. La polizia di Providence ha rinvenuto il principale sospettato, responsabile della sparatoria che ha causato due vittime, all’interno di un magazzino nel New Hampshire. Un epilogo inquietante che solleva nuove domande sulla vicenda e sulla caccia all’uomo durata giorni.

Giovedì la polizia di Providence, nel Rhode Island, ha trovato il corpo del principale sospettato della sparatoria alla Brown University, in cui sono state uccise due persone: era all'interno di un magazzino del New Hampshire in cui aveva affittato un deposito. Secondo la polizia, l'uomo è morto dopo essersi sparato. Si chiamava Claudio Neves Valente, aveva 48 anni, era un ex studente della Brown e un cittadino portoghese. La polizia ha detto di ritenere che abbia agito da solo. Non ci sono informazioni sui motivi. Gli studenti della Brown, Ella Cook e Mukhammad Aziz Umurzokov, sono rimasti uccisi nella sparatoria di sabato, che ha ferito altre nove persone.

