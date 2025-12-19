Il sondaggio | FdI sale al 28,4% il Pd in lieve calo La Lega torna sotto Forza Italia

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito democratico al 21,3%, stabile il M5S al 13,5%. Il partito di Salvini all’8,1%, quello di Tajani all’8,3%. L’apprezzamento per il governo è in aumento. Migliora anche per la premier Meloni: l’indice è 43. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il sondaggio fdi sale al 284 il pd in lieve calo la lega torna sotto forza italia

© Xml2.corriere.it - Il sondaggio: FdI sale al 28,4%, il Pd in lieve calo. La Lega torna sotto Forza Italia

Leggi anche: Il sondaggio di Pagnoncelli: Fratelli d’Italia primo partito al 28%, sale il Pd. La Lega controsorpassa Forza Italia

Leggi anche: Sondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sondaggio Ipsos | FdI sale al 28,4%, il Pd in lieve calo. La Lega torna sotto Forza Italia.

sondaggio fdi sale 284Sondaggio Ipsos | FdI sale al 28,4%, il Pd in lieve calo. La Lega torna sotto Forza Italia - Il partito di Salvini all’8,1%, quello di Tajani all’8,3%. msn.com

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale - Fratelli d’Italia ha ancora un largo margine sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,3% e sale al 22,3 ... ilmonito.it

sondaggio fdi sale 284Sondaggi politici, le intenzioni di voto: cala Fratelli d’Italia, sale il Pd | DATI - Secondo un sondaggio di Termometro Politico, il secondo del mese di dicembre, il partito del premier Meloni è in calo (- msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.