Il sesso debole
Spesso si pensa che il sesso femminile sia meno forte, ma la realtà è più complessa. Quando le donne cercano di imitare le qualità maschili, le conseguenze possono essere imprevedibili. La dinamica tra i generi si rivela sfaccettata e ricca di sfumature, portando a situazioni che spesso sorprendono. Un’analisi che sfida gli stereotipi e apre alla riflessione sui ruoli e le aspettative di ciascuno.
Vale probabilmente anche a parti inverse (un po' meno in realtà), ma quando le donne vogliono copiare il meglio degli uomini di solito succede il peggio. Il calcio femminile ad esempio. Cosa c'entra? Nulla. Ma ci è venuto in mente quando ieri abbiamo letto la notizia di una donna, marinaia in servizio sulle navi della Marina Militare, la quale, lamentandosi del fatto che a bordo deve effettuare lavori «particolarmente faticosi» ma soprattutto portare a spalla durante i turni di sorveglianza il fucile d'ordinanza, un moschetto di 5 chili, troppo pesante, ha chiesto al ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
