Il Sagf fa sessanta Esempio d’efficienza verso le Olimpiadi

Il Sagf compie sessant'anni, testimoniando decenni di impegno e professionalità. Nel 2025, nonostante le sfide, ha dimostrato una straordinaria efficienza con interventi, soccorsi e recuperi che sottolineano il suo ruolo fondamentale in montagna. Un esempio di dedizione e competenza al servizio della sicurezza, anche nelle estati più tragiche.

© Ilgiorno.it - Il Sagf fa sessanta. Esempio d’efficienza verso le Olimpiadi SONDRIO Soltanto in questo 2025 ormai agli sgoccioli hanno effettuato 588 interventi (tra piste da sci e altro, sui 2345 a livello nazionale), soccorse 568 persone (2407 il dato nazionale) e recuperato ben 48 salme (sulle 246 in tutto il Paese), per la maggior parte in quella che è stata un’estate altamente tragica per il numero di incidenti mortali in montagna. Sono numeri, questi, significativi di come e quanto sia importante il ruolo del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Istituito il 30 marzo 1965 a Predazzo, su iniziativa del generale Carlo Valentino, attualmente vede operative in Italia 29 Stazioni (che diventeranno 31 con l’apertura prevista, nel 2026, di quelle di Bergamo e Vicenza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Enrico Casella esalta Asia D’Amato: “Una combattente, una capitana: un esempio verso le Olimpiadi” Leggi anche: Verso le Olimpiadi invernali. Il segretario della Cisl: "Vogliamo ori di legalità" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Sagf fa sessanta. Esempio d’efficienza verso le Olimpiadi. Il Sagf fa sessanta. Esempio d’efficienza verso le Olimpiadi - Il "modello Sondrio" misura le performance delle altre stazioni . ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.