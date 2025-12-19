Il Rotary Piacenza Farnese presenta il Concerto di buon anno in Cattedrale

Anche quest’anno il Rotary Piacenza Farnese, in collaborazione con Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) e l’Associazione Donne Medico, offre un concerto gratuito nella Cattedrale di Piacenza in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16. Si esibiranno il Coro Vallongina, la Polifonica A. Gavina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

