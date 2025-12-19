Il ritorno di Simone Biasutti | I 17 metri arriveranno Un grave infortunio mi ha privato dei Mondiali

Simone Biasutti torna a parlare dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai Mondiali, promettendo che i 17 metri arriveranno. Un rinnovato entusiasmo e determinazione caratterizzano il suo percorso di recupero. In questa puntata di Sprint Zone, Ferdinando Savarese approfondisce la sua storia e le sue ambizioni future, offrendo uno sguardo intimo su un atleta che non si arrende.

Nuovo appuntamento con la consueta rubrica dedicata all’atletica leggera, Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese. Questa volta l’ospite di lusso è Simone Biasutti, uno dei nomi nuovi del salto triplo italiano. In una specialità che sta vivendo uno dei periodi migliori della storia (medaglia sia alle Olimpiadi con Andy Diaz che ai Mondiali con Andrea Dallavalle) il 26enne sta crescendo ed ha timbrato un eccellente 16,94, record personale ai Campionati Europei a squadre di Madrid dove ha contribuito al successo tricolore. Le sue parole: “È un onore anche essere considerato come terza forza di una nazionale così di una specialità in cui effettivamente l’Italia si sta dimostrando ai vertici delle classifiche mondiali”. 🔗 Leggi su Oasport.it

