Il ringraziamento del Gom per il microscopio biologico ad alta tecnologia donato dalle Pgs
Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria esprime il suo più sentito ringraziamento alle Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria per la generosa donazione di un microscopio biologico ad alta tecnologia, destinato alla UOSD Oncoematologia Pediatrica. Un gesto di grande valore che testimonia l’impegno e la solidarietà della comunità nel supporto alle giovani vittime di queste delicate patologie.
Apprezzamento e sincera gratitudine del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria alle Polisportive giovanili salesiane reggine per la donazione effettuata in favore della Uosd oncoematologia pediatrica.La cerimonia di consegna, avvenuta nell'ambito dell'undicesima edizione di "Giochiamo.
Il ringraziamento del Gom per il microscopio biologico ad alta tecnologia donato dalle Pgs; Reggio Calabria: donato un microscopio all'Oncoematologia pediatrica del GOM.
Polisportive Giovanili Salesiane donano microscopio biologico al reparto di Oncoematologia pediatrica - Il Grande Ospedale Metropolitrico di Reggio Calabria esprime apprezzamento e sincera gratitudine per la donazione effettuata dalle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) reggine in favore della U.
"Giochiamo per un Sorriso", donata al Gom di Reggio Calabria una nuova strumentazione per la cura dei piccoli pazienti Durante la cerimonia, frutto dell'undicesima edizione è stato consegnato un microscopio biologico ad alta tecnologia al Reparto di Oncoe
