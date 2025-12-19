Si è tenuto nel cuore pulsante di Pagani, presso il Foyer dell’Auditorium Sant’Alfonso, un incontro che ha smesso presto i panni della presentazione formale per indossare quelli del rito collettivo. La presentazione de “Il Regno Animale” di Alfonso Tramontano Guerritore, nell’ambito della rassegna Pagani Città che Legge, ha offerto l’occasione per una riflessione necessaria su . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Il Regno Animale” di Alfonso Tramontano Guerritore è un un manuale notturno di sopravvivenza

Leggi anche: Manuale di sopravvivenza milanese

Leggi anche: La Donna Ideale per l’Uomo Cancro: Manuale di Sopravvivenza Sentimentale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Il Regno Animale” di Tramontano Guerritore: ferocia, visione e incanto.

I mammiferi più intelligenti del regno animale be like: - facebook.com facebook

#Buongiorno @teatrolafenice la bellezza dell’universo mondo! La perfezione del regno animale! Eppure che cos’è per me questa quintessenza di polvere» Shakespeare “Amleto, II” #PoesiaEMalinconia #SalaLettura @SalaLettura Canalett x.com