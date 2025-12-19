Il regalo di Natale che salva la vita | donazione di sangue speciale della Guardia di Finanzia

A Natale, il vero dono è quello che può cambiare una vita. La Guardia di Finanza di Siena sceglie di fare un regalo speciale, donando sangue: un gesto che unisce solidarietà e speranza, ricordandoci che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore.

© Lanazione.it - Il regalo di Natale che salva la vita: donazione di sangue speciale della Guardia di Finanzia Siena, 19 dicembre 2025 – Natale è periodo di gioia, di feste, lauti banchetti, e di regali. Ma il regalo più bello, quello più profondo, non si trova sotto l'albero: è donare se stessi, che sia il proprio tempo, la propria attenzione, il proprio impegno. E la Guardia di Finanza di Siena si è distinta in questo senso. Il gesto di generosità delle Fiamme Gialle. È stata infatti autrice di un meraviglioso gesto di generosità, con una donazione di sangue speciale, in occasione delle festività, che si è tenuta al Centro Emotrasfusionale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretto dalla dottoressa Elena Marchini.

