Il regalo di Natale al presidente della Asp militante di Fdi | 25mila euro di stipendio in più

Il Natale porta spesso sorprese e riconoscimenti, ma questa volta il gesto ha suscitato polemiche. La nomina di Antonio De Napoli, militante di Fratelli d'Italia, come presidente della Asp Istituti Santa Maria d'Aquiro, ha fatto discutere, soprattutto per l'annuncio di un aumento di 25mila euro nello stipendio. Un episodio che riaccende il dibattito sulla trasparenza e le scelte politiche in ambito istituzionale.

La Regione Lazio a a ottobre ha designato come presidente della Asp Istituti Santa Maria d'Aquiro, Antonio De Napoli, militante e sostenitore di Fratelli d'Italia. Ora grazie a una decisione della giunta di Francesco Rocca, il cda della Asp ha deciso di aumentare l'indennità del presidente, portandola da 61mila a 86mila euro.

