Il regalo di La Russa ai senatori | assenze perdonate diaria da 3.500 euro al mese per tutti

Ignazio La Russa sorprende i senatori con un regalo natalizio: nessuna trattenuta sulla diaria di 3.500 euro al mese, anche in caso di assenze. Un gesto che solleva polemiche e riflessioni sul valore e l’etica delle prerogative parlamentari, suscitando dibattiti sulla trasparenza e l’impegno dei rappresentanti politici.

Nessuna trattenuta dalla diaria dei senatori, nonostante le assenze. Sarebbe questo il regalo in pieno spiriti natalizio che Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha fatto ai 205 senatori, "perdonando" di fatto i colleghi che ogni tanto saltano qualche presenza in aula, nelle giunte o nelle. 🔗 Leggi su Today.it

Sorpresa dal bilancio del Senato: Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti. E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti.

