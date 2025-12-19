Il regalo di La Russa ai senatori | assenze perdonate diaria da 3.500 euro al mese per tutti

Ignazio La Russa sorprende i senatori con un regalo natalizio: nessuna trattenuta sulla diaria di 3.500 euro al mese, anche in caso di assenze. Un gesto che solleva polemiche e riflessioni sul valore e l’etica delle prerogative parlamentari, suscitando dibattiti sulla trasparenza e l’impegno dei rappresentanti politici.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.