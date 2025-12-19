Il ragazzo morto durante un inseguimento nessuna responsabilità dei poliziotti

Il tragico incidente di luglio 2024 a Milazzo ha scosso la comunità, portando alla ribalta la questione della responsabilità. Tuttavia, le indagini hanno chiarito che non vi sono colpe da parte delle forze dell’ordine durante l’inseguimento di Alessandro Scalzo. Un evento doloroso che apre riflessioni sulla sicurezza stradale e sulla complessità delle operazioni di polizia in situazioni di emergenza.

Nessuna responsabilità della polizia per la morte di Alessandro Scalzo, il giovane che nel luglio 2024 ha perso la vita in un incidente stradale a Milazzo durante un inseguimento. Ieri il Gip del tribunale di Barcellona, Giuseppe Sidoti, ha ritenuto inammissibile, e quindi ha rigettato.

