Il racconto del tempo che scorre L’esposizione

Scopri il passare del tempo attraverso l’arte e la videostoria di Mariacristina Righi. Fino al 6 gennaio, Palazzo Pepoli a Bologna ospita “The Times They Are A-Changin’”, un’esposizione che ripercorre gli anni cruciali del Concilio Vaticano II, dal 1959 al 1965, offrendo uno sguardo intenso e coinvolgente sui cambiamenti di un’epoca fondamentale.

di Mariacristina Righi Fino al 6 gennaio Palazzo Pepoli a Bologna ospita ’ The Times They Are A-Changin’, mostra d’arte e videostoria che attraversa gli anni del concilio Vaticano II, dal 1959 al 1965, cioè dall’annuncio alla sua conclusione. La mostra propone un percorso accompagnato da opere d’arte, certamente non pensate per un contesto storico-teologico, ma realizzate esattamente negli anni e nei mesi del Vaticano II. Tre linee temporali, marcate sul pavimento, come in un’immaginaria mappa della metropolitana, collegano gli avvenimenti compresi tra il 1959 e il 1965. Una linea gialla conduce agli eventi della storia mondiale: da Castro all’invasione del Tibet, dal muro di Berlino all’arresto di Mandela, dal discorso di Martin Luther King all’assassinio di JFK. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

